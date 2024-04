Santarém Basket com três vitórias em campeonatos nacionais

Três equipas do Santarém Basket Clube somaram vitórias no fim-de-semana em campeonatos nacionais. Em sub-16 feminino o clube escalabitano recebeu o Paço de Arcos Clube e venceu por 51-44. No mesmo escalão, mas na vertente masculina, os basquetebolistas de Santarém ganharam 85-75 frente ao Seixal Clube 1925 “A”. As sub-18 femininas também triunfaram frente ao Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André por 53-49. Em sub-14 femininos as atletas do SBC perderam frente ao Chamusca Basket por 50-66 em jogo do campeonato nacional.

Nas provas distritais no escalão sub-12 a equipa feminina teve uma vitória administrativa frente ao Basket Club de Tomar, segundo informa em comunicado o Santarém Basket, devido ao facto de o adversário não ter no mínimo dez jogadoras. Nos sub-12 masculinos a equipa A ganhou o jogo que tinha agendado com o Basket Club de Tomar (69-20). Já a equipa B perdeu com o Rio Maior Basket por 63-47.