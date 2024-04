Abrantes avança com Plano Municipal de Acção Climática

O município de Abrantes aprovou o Plano Municipal de Acção Climática, uma medida que, além de identificar um perfil climático da autarquia, refere 19 medidas de adaptação e mitigação das alterações climáticas não deixando de parte as vulnerabilidades do território nesta matéria. Após um período de discussão pública onde não foram apresentadas sugestões ou informações, o plano, aprovado em sessão camarária, visa responder às exigências legais e está alinhado com os documentos da estratégia nacional, assim como da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

O documento faz um diagnóstico e traça o perfil climático do concelho de Abrantes, apontando medidas baseadas nas vulnerabilidades do território. Vai ser constituído um conselho local de acompanhamento para monitorizar e acompanhar o progresso na sua aplicação. O plano foi articulado com várias divisões da autarquia e foram ouvidos os bombeiros voluntários, eleitos da assembleia municipal, juntas de freguesia e consultada a Médio Tejo 21 – Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo e Pinhal Sul Interior, associações empresariais e instituições de solidariedade social.

O plano pretende melhorar o conhecimento do fenómeno das alterações climáticas a nível local; aumentar a capacidade de resposta e resiliência do município aos impactos das alterações climáticas; criar uma cultura de cooperação no combate às alterações climáticas transversal a vários sectores; entre outras. O município pretende reduzir em 55% das emissões de gases com efeito de estufa e alcançar a redução de 35% no sector doméstico; 70% no sector dos serviços, 11% no sector da agricultura, 40% no sector dos transportes e 30% no sector dos resíduos e águas residuais.