Academia Dance4you actua em Alverca no domingo

Espectáculo com dançarinos da escola vai ter grupos convidados.

A Academia Dance4you vai apresentar, no domingo 21 de Abril, a partir das 18h00, um espectáculo de dança, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca.

Os participantes são os alunos de algumas modalidades de dança da Academia, nomeadamente de ballet, contemporâneo, hip-hop e dança do ventre. Actuarão ainda como convidados o grupo alma contemporânea do Ateneu Artístico Vilafranquense e os grupos de ballet e contemporâneo da ADC do Carregado.

O espectáculo é para todas as idades e os bilhetes estão à venda na Academia Dance4you, na Castanheira do Ribatejo, podendo ser reservados para o número 961663256 e levantados no próprio dia.