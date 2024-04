Cortes & Lendas regressam a Santarém no dia 9 de Maio

A edição de 2024 do evento Cortes & Lendas - Santarém Medieval regressa no dia 9 de Maio subordinada ao tema “O Medo na Idade Média”, entre os séculos XIII e XIV. Mais uma vez o evento, organizado pelo município, vai ter lugar no Largo do Seminário e Convento de S. Francisco.

O programa conta com espectáculos de fogo, danças, quinta dos animais, feira de artigos regionais, mercado de sabores, animação infantil, teatralizações, casa de armas, carreira de tiro com arco, entre outras actividades. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, exorta à participação da comunidade. “Vamos dar a conhecer a história e valorizar a importância do nosso património, recriando momentos históricos com muita animação”, diz o autarca.