Festival do lagostim e peixe do rio em Ferreira do Zêzere

Os restaurantes, cafés e pastelarias aderentes darão a provar, de 19 a 28 de Abril, variadas receitas com base em produtos do Zêzere: lagostim e peixe do rio.

O município de Ferreira do Zêzere promove, entre os dias 19 e 28 de Abril, o festival gastronómico do lagostim e peixe do rio, oportunidade para dar a conhecer o património natural, arqueológico, arquitectónico e cultural do concelho. Em comunicado, a Câmara de Ferreira do Zêzere afirma que este festival “representa a comunidade” e se “assume como um instrumento de promoção da gastronomia, do território e da restauração”, numa edição alargada este ano a dois fins-de-semana, coincidindo com a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.

Os restaurantes, cafés e pastelarias aderentes darão a provar “variadas receitas com base nos produtos endógenos do rio Zêzere: lagostim e peixe do rio”, em versões mais tradicionais ou mais contemporâneas, como a sopa de peixe com lagostim, lagostim salteado, em creme, de caril, em risoto ou em empadas e rissóis, entre outros.

No âmbito do festival vão ocorrer também um mercado de produtos locais, artesanato ao vivo e diversos ‘showcookings’, com a participação dos munícipes e dos alunos da universidade sénior, numa “simbiose que permite provar diferentes ementas e mostrar o factor diferenciador e original da qualidade destes produtos”.