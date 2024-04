Noite de fados no restaurante A Bica em Santarém

No dia 23 de Abril, Terça-feira, o restaurante A Bica, em Santarém, no Cerco de São Lázaro, será palco de mais uma Noite de Fados, ao jantar.

Os fadistas Filipa Maltieiro e Filipe Garcia Jorge serão acompanhados pela guitarra portuguesa de José Bacalhau e pela viola de Caje Garcia. As marcações devem ser feitas através do telefone 243352143.