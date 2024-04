Ricardo Oliveira nomeado adjunto do secretário de Estado da Agricultura

Eleito pelo PSD na Assembleia Municipal de Benavente, Ricardo Oliveira aceitou o convite de João Moura para ser seu adjunto.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ricardo Oliveira, autarca da Assembleia Municipal de Benavente eleito pelo PSD, aceitou o convite para desempenhar funções de adjunto do secretário de Estado da Agricultura, João Moura. Ricardo Oliveira já foi também vereador do PSD na Câmara Municipal de Benavente. O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais. “Temos, no Ministério da Agricultura e Pescas, a responsabilidade, o dever público, de dar aos agricultores portugueses e ao mundo rural a importância e respeito que merecem, dando respostas eficazes e sérias às suas justas reivindicações”, escreveu Ricardo Oliveira.