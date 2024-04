Alcanena assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O município de Alcanena vai realizar várias actividades no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A cada ano é proposto um tema diferente, sendo o deste ano “Catástrofes e Conflitos à Luz da Carta de Veneza”. No dia 18, na Escola Básica Dr. Anastácio Gonçalves, decorrem três sessões de oficina criativa do Museu do Curtume/Projecto Couros para dar a conhecer o património cultural e industrial de Alcanena. No mesmo dia, no Museu Aguarela Roque Gameiro, em Minde, realizam-se duas visitas guiadas, entre as 10h00 e as 11h00, com os temas “os horizontes de um sítio” e “os segredos de uma casa”. No dia 20 de Abril, decorre a sessão “Entre romanos e árabes: resultados da escavação arqueológica no sítio do Lavradio, Louriceira”, apresentados pelo arqueólogo Marco Liberato. O evento está marcado para as 15h00, na delegação da União das Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro, em Louriceira.