Após três falhanços surge novo movimento que quer elevar Fátima a concelho

Um novo movimento quer voltar a reivindicar a elevação de Fátima a concelho e conta com o apoio dos antigos presidente e vice-presidente da Câmara de Ourém, Vítor Frazão e Nazareno do Carmo, respectivamente. Esta é a quarta tentativa depois de movimentos idênticos terem falhado os objectivos em 1992, 2003 e 2022. O Movimento Pró-concelho de Fátima, presidido por António Neves Martins, reuniu no dia 12 de Abril num hotel da freguesia, onde estiveram presentes alguns habitantes.

António Neves Martins explica que o movimento pretende actualizar, até Março de 2025, o processo e entregá-lo novamente à Assembleia da República para ser votado. O presidente do movimento destaca o papel que Fátima desempenha como um dos maiores santuários marianos do mundo, recebendo milhões de peregrinos e turistas anualmente. “Não nos contentamos com a ideia de que Fátima é apenas o ‘altar do mundo’. É urgente uma autarquia devidamente próxima e alinhada com as constantes necessidades de quem aqui vive”, frisou.