Despesas excedem receitas na Câmara de Tomar em 2023

A Câmara de Tomar aprovou por maioria, com os votos contra dos vereadores do PSD, o documento de prestação de contas referentes ao ano de 2023 marcado por duras críticas da oposição na reunião extraordinária do executivo. O município de Tomar registou despesas superiores às receitas em quase dois milhões de euros no ano passado. As despesas atingiram o valor de 39,7 milhões de euros, registando um acréscimo de 13,8% em relação ao ano anterior, justificado, essencialmente, pelo aumento das despesas com pessoal. As receitas representaram o valor de 37,9 milhões de euros.

O presidente da Câmara de Tomar (PS), Hugo Cristóvão, referiu que concluíram o ano de 2023 com uma diminuição de 1,3 milhões de euros no resultado líquido, sendo que o saldo de gerência que transita para 2024 é 2,04 milhões de euros. “A execução em 2023 ficou um pouco abaixo do que esperávamos e daquilo que se planeou”, afirmou o autarca, explicando as condicionantes que contribuíram para esse resultado como algumas obras financiadas.

Os vereadores do PSD criticaram o facto de a taxa de execução global ser baixa, a situar-se nos 73%, apesar das dezenas de alterações ao orçamento ao longo de 2023. A oposição lamentou também que não tenham sido feitos investimentos como na requalificação da zona de Choromela e da Escola Básica Gualdim Pais, a construção do novo skate parque, assim como a implementação da estratégia local de habitação.