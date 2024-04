Golegã inaugura memorial aos combatentes no 25 de Abril

Cerimónias de maior destaque dos 50 anos do 25 de Abril na Golegã realizam-se na freguesia do Pombalinho. Programa arranca às 08h00 e prolonga-se ao longo do dia.

O município da Golegã vai assinalar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 com um programa recheado de actividades ao longo do dia. A programação começa com o concurso de pesca desportiva do Clube de Pesca da Golegã, às 08h00, no rio Tejo. Às 09h00, nos paços do concelho, há o descerramento de fotografias dos três últimos presidentes da assembleia municipal e a partida da Estafeta da Liberdade. Às 10h30, no Jardim do Pombalinho, é inaugurado o memorial aos antigos combatentes da Guerra Colonial, ficando o hino nacional a cargo do coro polifónico da associação Cantar Nosso, terminando no mesmo local a estafeta. A partir das 11h00 acontece a sessão solene com interpretação de temas alusivos a Abril, pelo mesmo coro, e leitura de excertos da obra Fanga, de Alves Redol, pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho. Vão ainda ser homenageados os antigos combatentes e fazer-se um agradecimento aos antigos presidentes da assembleia municipal. Às 13h00 inicia o almoço-convívio aberto à população com entrega de prémios aos vencedores do concurso de pesca desportiva. Às 15h00 a Sociedade Filarmónica Goleganense 1º Janeiro e a Banda da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro realizam um concerto, seguido meia hora depois por música de Adolfo Mendes e Baile de Abril com Paula Ribeiro e Dery, encerrando as comemorações.