Plano municipal de cultura de Torres Novas com taxa de execução de 57%

O Plano Estratégico Municipal de Cultura (PEMC) de Torres Novas 2030 atingiu uma taxa de execução de 56,52%, segundo o relatório intermédio referente a 2023, no qual consta que das 23 acções previstas oito foram executadas, cinco executadas parcialmente e 10 não foram executadas. “Importa tentar ultrapassar os constrangimentos que impedem essa implementação”, referiu a vereadora com o pelouro da Cultura, Elvira Sequeira, na última reunião pública do executivo municipal, depois de sublinhar que Torres Novas “é dos poucos municípios do país que está a implementar um plano estratégico municipal de cultura que tem um horizonte até 2030”.

Segundo a vereadora, o PEMC de Torres Novas, implementado em 2023, tem estruturados três eixos de acção, nove objectivos e 108 acções que podem ser ajustados sempre que haja necessidade e caso não tenham sido cumpridos. Elvira Sequeira salientou ainda o esforço das equipas envolvidas no que respeita à implementação do plano assim como na compreensão e concretização numa nova atitude face à monitorização das acções desenvolvidas. “Este foi um plano que teve ‘imputs’ do tecido social torrejano, foi feito com a participação de todos”, destacou.