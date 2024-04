Rui Corça diz que sessão sobre comboio de alta velocidade só serviu para causar alarme

Uma sessão pouco esclarecedora e que só serviu para causar alarme e confusão nos munícipes. É desta forma que o vereador do PSD na Câmara de Azambuja, Rui Corça, classifica a sessão de esclarecimento sobre o traçado do comboio de alta velocidade na freguesia de Alcoentre.

A sessão, aberta à população, realizou-se na noite de 5 de Abril, no salão nobre dos Bombeiros de Alcoentre e pretendia tirar dúvidas sobre a passagem do comboio de alta velocidade no concelho. “Defendo transparência para com os munícipes em todas as matérias, mas para fazer o que fizeram mais valia não terem feito. Ficou claro da sua parte que sabem mais do que disseram”, disse Rui Corça ao presidente da autarquia, o socialista Silvino Lúcio.

O presidente da câmara garantiu que não sabe mais do que disse mas avançou que o traçado da linha de alta velocidade foi corrigido, porque foi criada uma zona de reserva à volta da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), o que obrigou a que as duas linhas alternativas subissem para norte. “Na próxima reunião a Infraestruturas de Portugal vai estar presente e dará os esclarecimentos cabais”, reiterou Silvino Lúcio.