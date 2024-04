Bemposta junta mais de 80 músicos em palco nas comemorações de Abril

O concerto “Trovas da Liberdade” vai juntar mais de 80 músicos em palco a partir das 22h00 do dia 24 de Abril, no recinto de festas da Bemposta. A iniciativa decorre no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e conta com diversas actuações e animação musical noite dentro, com o DJ Mossy. O evento tem serviço de bar e restaurante, com petiscos e frango assado.