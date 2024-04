Bombeiros que sofreram acidente na Recta do Cabo estão a recuperar

Os cinco bombeiros da corporação do Beato e Penha de França que sofreram ferimentos num despiste na Recta do Cabo, perto de Vila Franca de Xira, na manhã de sábado, 13 de Abril, já estão em casa e a recuperar, informou a corporação. “Agradecemos a todos pelas manifestações de solidariedade e desejos de rápidas melhoras aos nossos operacionais”, escreveu a corporação nas redes sociais, agradecendo a rápida resposta dos bombeiros de Vila Franca de Xira e de Samora Correia que prestaram socorro.

A viatura entrou em despiste e quatro dos cinco ocupantes tiveram de ser transportados para o hospital. Os bombeiros estavam a caminho de uma formação. “Todos eles já receberam alta hospitalar e encontram-se em casa a recuperar das pequenas mazelas sofridas”, garante a corporação do Beato e Penha de França.