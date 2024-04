Estacionamento abusivo continua no centro histórico de Samora Correia

Continua a haver quem estacione junto à Igreja Matriz de Samora Correia, o que dá direito a multa. Câmara de Benavente ainda não cortou o trânsito junto ao Palácio do Infantado.

Alguns automobilistas continuam a estacionar em zonas proibidas no centro histórico de Samora Correia. Durante a noite os carros chegaram a estar estacionados à porta da igreja matriz, porque após as obras no centro histórico o trânsito ainda não foi cortado junto ao Palácio do Infantado. O problema foi levantado em assembleia de freguesia, dia 11 de Abril, pelo eleito do Chega, Rúben Vicente. O autarca quis saber que medidas é que vão ser tomadas e quando começam a funcionar os pilaretes de segurança que sobem e descem, para evitar a passagem do trânsito automóvel.

O presidente da junta de freguesia, Augusto Marques (CDU), afirmou que a obra idealizada ainda não está implementada na totalidade. O objectivo é cortar o trânsito e impedir o estacionamento na Rua Associação Comercial de Lisboa, do lado do talho, restaurante e ourivesaria, alteração que está dependente da Câmara Municipal de Benavente. “Estamos a aguardar que a câmara implemente medidas. Gostávamos que fosse mais rápido para no final avaliarmos. O estacionamento à porta da igreja não faz sentido e se a GNR visse passava multas”, disse o autarca.