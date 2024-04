GNR apanha grupo no Porto Alto após assalto a supermercado

Cinco suspeitos foram detidos pela GNR quando se preparavam para fugir numa viatura. Nos sacos levavam artigos furtados num supermercado do Porto Alto.

A GNR de Benavente apanhou em flagrante quatro mulheres e um homem, com idades entre os 23 e os 61 anos, por furto num supermercado no Porto Alto. O caso ocorreu no dia 11 de Abril quando, após denúncia, os militares se deslocaram ao local e surpreenderam os suspeitos que já se preparavam para fugir num automóvel. Os cinco suspeitos furtaram vários artigos no supermercado, durante o horário de funcionamento. Colocaram em sacos vários artigos de decoração, cosmética e alimentos no valor de 325 euros, e preparavam-se para sair sem pagar quando foram apanhados. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Ministério Público.