Homem de 52 anos detido por agredir mãe em Salvaterra de Magos

Um homem de 52 anos foi detido no concelho de Salvaterra de Magos por ser suspeito dos crimes de violência doméstica e extorsão, praticados contra a sua mãe. Em comunicado, a GNR informa que, no âmbito de uma investigação, “os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua mãe, de 87 anos”.

O suspeito foi detido e constituído arguido. O homem, detido na terça-feira, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de proibição de contacto com a vítima.