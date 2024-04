Junta de Almeirim promove espectáculo “Liberdade”

“Liberdade” é o espectáculo musical que a Junta de Freguesia de Almeirim vai organizar dia 25 de Abril, pelas 15h00. A iniciativa é promovida em colaboração com a câmara municipal e decorre no Parque Norte da cidade. O espectáculo decorre no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e é protagonizado por artistas da região: Luís Vale, de Alpiarça; Fernando Piedade, de Santarém; Alexandre Caipira e Telmo Marques, ambos de Almeirim.