Pedido de destituição da mesa da assembleia dos Bombeiros Torrejanos foi “brincadeira de mau gosto”

Presidente da assembleia-geral dos Bombeiros Voluntários Torrejanos lamentou atitude dos requerentes que, ao faltarem, impediram a realização da assembleia extraordinária. Os 130 sócios presentes manifestaram o seu repúdio contra o que consideram ser um desrespeito para com a associação humanitária.

O presidente da mesa da assembleia-geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT), Arnaldo Santos, disse a O MIRANTE que o pedido de marcação de uma sessão extraordinária para a destituição daquele órgão deliberativo não passou de “uma brincadeira de mau gosto” que desagradou aos mais de 130 sócios presentes.

A assembleia extraordinária, marcada para 12 de Abril, não se chegou a realizar por falta de comparência dos sócios que requereram a sua marcação, uma vez que, explicou Arnaldo Santos, os estatutos determinam que pelo menos dois terços dos requerentes têm de estar presentes na sessão. “Não apareceu nem um”, lamentou o presidente da mesa, sublinhando que naquela noite se apresentaram para a reunião 130 sócios quando, por norma, aparecem “40 ou 50”.

Os sócios presentes expressaram o seu desagrado e consideraram a atitude dos faltosos um desrespeito para com a AHBVT, aprovando por unanimidade uma moção de censura pela atitude. “Eu próprio considero um desrespeito, é brincar com coisas sérias”, vincou Arnaldo Santos, acrescentando ao nosso jornal que foi ainda aprovada por unanimidade uma manifestação de apoio à continuidade da mesa da assembleia.

Os sócios, recorde-se, elegeram em Março passado uma nova direcção, presidida por Gonçalo Pereira, depois de a anterior se ter demitido em bloco, alegando “conluio” contra o seu projecto de “reestruturação”, e um “clima de intimidação” que culminou na convocatória de uma assembleia-geral de destituição, requerida por um grupo de sócios. Agendada para 17 de Fevereiro, também esta sessão acabou por ficar sem efeito, neste caso porque a equipa liderada por Nuno Cruz se antecipou e anunciou a demissão em bloco no dia 12 do mesmo mês.