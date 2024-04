Projecto Bata Branca renovado para garantir médicos em Mouriscas

Câmara de Abrantes vai continuar a comparticipar a remuneração dos médicos que asseguram atendimento em Mouriscas ao abrigo do projecto Bata Branca.

A Câmara de Abrantes renovou o acordo de cooperação com a ACATIM – Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas de modo a garantir a continuidade de prestação de cuidados de saúde em Mouriscas através do projecto Bata Branca, até 31 de Dezembro deste ano. O executivo municipal aprovou, por unanimidade, atribuir 10.080 euros para comparticipar o pagamento dos dois médicos de Medicina Geral e Familiar que prestam 14 horas semanais de atendimento.

O projecto Bata Branca é uma parceria entre a Unidade Local de Saúde Médio Tejo (ULSMT), a ACATIM e a Câmara de Abrantes. Segundo explicou o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, a ULSMT dá uma comparticipação de 27 euros por hora para os médicos realizarem consultas de saúde. O montante restante para compensação aos médicos é comparticipado pelo município através do protocolo com a ACATIM, num montante máximo de 15 euros/hora, por cada médico, dos quais dois euros/hora destinam-se a apoio aos custos administrativos a incorrer pela associação, explicou o autarca em sessão camarária.

O protocolo da Câmara de Abrantes com a ACATIM pretende complementar o acordo de cooperação celebrado com a ULSMT e a associação de Mouriscas, em que a instituição assegura, em articulação com o Serviço Nacional de Saúde, a prestação de serviços e cuidados de saúde à população inscrita no pólo de saúde de Mouriscas.

Manuel Valamatos referiu ainda a intenção do município de implementar uma Unidade de Saúde Familiar (USF) no norte do concelho para servir as freguesias de São João, São Vicente e Alferrarede, Mouriscas, Rio de Moinhos, Carvalhal, Fontes, Aldeia do Mato e Souto. “Estamos empenhados e dedicados com o projecto da Unidade de Saúde Familiar para o norte do concelho. Queremos que exista capacidade de ter o centro de gestão e que todos os pólos continuem a trabalhar em função dessa gestão centrada na nova USF”, sublinhou.

Recorde-se que a Extensão de Saúde de Mouriscas voltou a ter consultas médicas através do projecto Bata Branca em 2023. Em Abril de 2024 passou a ter dois médicos de Medicina Geral e Familiar. A Câmara de Abrantes integra o acordo de cooperação que implementa este projecto com a comparticipação de dez mil euros.