Sardoal assinala 25 de Abril com inauguração de três exposições

O município do Sardoal vai inaugurar três exposições relacionados com os 50 anos do 25 de Abril, nos dias 20, 22 e 24 deste mês, na biblioteca municipal e no Centro Cultural Gil Vicente. A primeira exposição, “50 anos do 25 de Abril – Abril é mais futuro” inaugura dia 20, no centro cultural e conta com a iniciativa “Conversas de Abril”, com a presença de Luísa Vaz Oliveira e Flávio Espada, dois ex-presos políticos. Dois dias depois a biblioteca municipal inicia a exposição “Emigração, exílio e canção de protesto”. No dia 24, o Centro Cultural Gil Vicente recebe a exposição “Interpretar Abril!” com trabalhos dos alunos do agrupamento de escolas do concelho.