Tasquinhas e Torricado de Manique do Intendente de 19 a 21 de Abril

Refeições, petiscos, animação musical permanente, artesanato e mais uma edição do Trail Pina Manique.

A 27ª edição das Tasquinhas e Torricado, de Manique do Intendente, decorre na Praça daquela localidade do concelho de Azambuja, no fim de semana de 19, 20 e 21 de Abril, com refeições, petiscos e muita animação.

A vertente musical é assegurada por grupos populares como Trinca-espinhas, Ronda do Catrapum, Salta-pocinhas, Maçarico. As bandas MT80, Lazy Generation, Grupo Fora de Série e The Town Bar, assim como os DJ Marco e DJ Vassalo, são outros artistas que actuam nos três dias do evento.

Do programa constam também a VII Exposição de Artesanato, a V Feira do Livro Usado e o VI Trail - Trilhos Pina Manique.