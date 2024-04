Tribunal de Contas valida construção da USF Cardilium em Torres Novas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Tribunal de Contas concedeu visto à empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar (USF) Cardilium, em Torres Novas, adjudicada à empresa Nov Pro Construções S.A., pelo valor de 1,9 milhões de euros (mais IVA) e prazo de execução de 550 dias. De acordo com o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, que falava em reunião do executivo municipal, a obra já foi adjudicada e agora que recebeu o visto “começará dentro de pouco tempo”.

Este novo equipamento, que irá ficar localizado na Avenida Xanana Gusmão, junto ao Hospital Rainha Santa Isabel, vai ter capacidade prevista para 14 mil utentes e permitir o alargamento da equipa dos actuais cinco médicos de Medicina Geral e Familiar para oito, incrementando a capacidade de atendimento em cerca de 40%, considerando os 8.500 utentes actuais. A obra, recorde-se, é financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Pedro Ferreira adiantou ainda, na mesma reunião, que saiu em Diário da República o concurso promovido pela Águas do Ribatejo para a aldeia de Resgais, num investimento de 400 mil euros.