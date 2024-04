Tuna Tramagalense homenageia mortos do trágico incêndio na sua sede

A Tuna Tramagalense vai homenagear, no sábado, 20 de Abril, as oito pessoas que morreram na sequência do incêndio ocorrido na sua sede em 1924. “Entendemos evocar esta horrível tragédia, para que a memória perdure, apesar de infeliz e horrorosa”, refere a colectividade. A homenagem às vítimas do incêndio vai ter início pelas 10h30 com a deposição de uma coroa de flores no mausoléu, erigido por subscrição pública, no Cemitério Ocidental de Tramagal, seguindo-se, pelas 11h30, a colocação de uma placa na residência particular, no nº 14, da Rua da Tuna, local onde existiu a sede da Tuna Tramagalense. Pelas 17h30 decorrerá a sessão evocativa, no salão da tuna, onde será apresentado o livro “Tragédia no Tramagal - Incêndio da Tuna Tramagalense - 20 de Abril de 1924, Domingo de Páscoa”, da autoria de Octávio Oliveira. Esta sessão terá dois momentos musicais, de abertura e encerramento, a cargo de um quarteto de cordas. O trágico incêndio no Tramagal, concelho de Abrantes, ocorrido há 100 anos teve início pelas 22h00 de 20 de Abril espoletado por um acetilene que pegou fogo a um ramo que ornamentava a sala onde estavam cerca de 50 pessoas e ia decorrer um baile.