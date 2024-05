Fire Sound Fest é o primeiro evento dos 75 anos dos Bombeiros de Almeirim

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim promovem no sábado, 11 de Maio, na Arena de Almeirim, o Fire Sound Fest, um evento de animação onde vai ser apresentada pela primara vez a Food Truck, uma rulote de comes e bebes da corporação e que será usada em iniciativas para angariação de fundos. A iniciativa começa às 21h30 e as entradas, para ajudar os bombeiros, custam cinco euros com direito a um copo reutilizável. A animação está a cargo de Five Vox e Dj Marcos. Os bilhetes estão à venda em vários estabelecimentos comerciais e no quartel dos bombeiros. O Fire Sound Fest é a primeira iniciativa das comemorações dos 75 anos da corporação.