Jardim do Equuspolis na Golegã tem novo parque de exercício ao ar livre

O parque de exercício ao ar livre do Jardim do Equuspolis, na Golegã, já está em funcionamento. A infraestrutura foi uma das propostas vencedoras apresentada por alunos da Escola Mestre Martins Correia da Golegã na Assembleia Municipal Jovem – André Paulino, Duarte Martins, Guilherme Lopes, Irina Vilela, João Francisco Martins, Mariana Oliveira e Matilde Correia – e concretizada pelos funcionários do município.

Este foi o primeiro projecto concretizado no âmbito da Assembleia Municipal Jovem, estando em fase de construção dois novos campos de padel, um campo de basquetebol e outros equipamentos que vão estar em breve disponíveis. O vice-presidente, Diogo Rosa, informou em reunião camarária que vão ser instalados bebedouros no parque infantil do Jardim do Equuspolis, junto ao parque de exercício ao ar livre.