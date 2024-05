Mercado de Coruche recebe exposição de alunos do concelho

“Coruche no 25 de Abril…e agora” é o nome da exposição inaugurada dia 20 de Abril, na Galeria do Mercado Municipal de Coruche. A mostra reúne os trabalhos de todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Coruche e Escola Profissional de Coruche, com o apoio dos familiares, docentes, utentes do desporto sénior e Câmara Municipal de Coruche.