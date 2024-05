Rodrigo Alcobia revalida título de campeão nacional de lançamento adaptado

O aluno do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, Rodrigo Alcobia, sagrou-se pela segunda vez campeão nacional de lançamento adaptado no âmbito do desporto escolar. O jovem conseguiu o feito na 18ª edição da competição “Mega Sprinter” disputada na vila de Lousada. A prova no distrito do Porto envolveu todos os alunos apurados nas provas escolares locais e regionais de diferentes zonas do território e inseriu-se no calendário desportivo anual do Programa Nacional do Desporto Escolar. O estudante já tinha vencido a fase de coordenação local do desporto escolar da Lezíria e Médio Tejo.