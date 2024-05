Arqueiros da Tejo D’Honra medalhados no Campeonato Nacional de Campo

O atleta do clube Tejo D’Honra, Domingos Vaquinhas, conquistou o primeiro lugar em arco recurvo no open e nas eliminatórias em mais uma etapa do Campeonato Nacional de Campo em Tiro com Arco, competindo na categoria de veteranos. Na competição disputada na povoação de Campo, em arco barebow o atleta Vicente Francisco também conseguiu o ouro, enquanto o colega de equipa levou Paulo Silva a medalha de prata. Com a quinta posição de André Vale o clube do concelho da Golegã conseguiu o primeiro lugar por clubes na prova no escalão de juvenis.

Na categoria de seniores, em arco barebow, Rui Gomes ficou no quinto lugar no open e em terceiro nas eliminatórias levando para casa a medalha de bronze. O cadete Pedro Costa ficou em primeiro no open e nas eliminatórias a par de João Pedro que também venceu o open e as eliminatórias, o número de prémios somados pelo Tejo D’Honra.