“Bora lá meninas, vamos jogar à bola” reúne 400 jovens em Almeirim

A iniciativa “Bora lá meninas, vamos jogar à bola” no Estádio Municipal de Almeirim, teve a participação de cerca de 400 jovens do primeiro ciclo do ensino básico. O evento que procura divulgar e desenvolver tanto o futebol como o futsal feminino, decorreu no dia 19 de Abril teve o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, da Câmara Municipal de Almeirim, a colaboração dos agrupamentos de escolas de Almeirim e Fazendas de Almeirim e dos clubes União Futebol Clube de Almeirim e Footkart EFKA. A futebolista do Sport Lisboa e Benfica Kika Nazareth é a patrona no projecto divulgado nos 21 municípios do distrito de Santarém e que tem eventos programados até Dezembro de 2024.