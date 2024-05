Clube de Ginástica de Torres Novas vence campeonato distrital de infantis e benjamins

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) participou nos dias 20 e 21 de Abril no Encontro Distrital de Benjamins e no Campeonato Distrital de Infantis de Ginástica Artística Masculina e Feminina. A prova, que teve a presença de mais de 200 ginastas de seis clubes ribatejanos, consagrou a associação de Torres Novas como campeã distrital de Ginástica Artística Feminina no escalão de benjamins e no escalão de Infantis.

Para além de alcançar o lugar mais alto do pódio por equipas, as ginastas infantis do CGTN conseguiram os quatro primeiros lugares (1ª-Madalena Sousa; 2ª-Helena Biléu; 3ª Madalena Campos e 4ª-Madalena Silva) numa prova onde participaram 106 ginastas infantis. No escalão de benjamins, de salientar a melhor nota da classificação geral para a ginasta do CGTN, Caetana Ferreira, e a terceira melhor nota para a ginasta Alice Ferreira. No sector masculino, os ginastas benjamins alcançaram o terceiro lugar por equipas com as prestações dos ginastas Rodrigo Leitão e Vicente Mimoso. As competições decorreram no Ginásio Municipal de Torres Novas sempre com muito público. A organização da prova ficou ao cargo da Associação de Ginástica de Santarém e a coorganização à União Desportiva e Recreativa da Zona Alta. O CGTN foi o clube ribatejano com mais ginastas inscritos na competição.