Eleitos os novos órgãos sociais de “O Alvitejo”

O Centro de Cultura e Desporto “O Alvitejo”, de Vale de Figueira, concelho de Santarém, elegeu recentemente os novos órgãos sociais. Fernando Rodrigues foi eleito presidente da direcção, João Ferrão presidente da assembleia-geral e Sandro Ferreira presidente do conselho fiscal. No primeiro de Maio, “O Alvitejo” vai comemorar o 34º aniversário da secção de atletismo e o 15º da secção de BTT/ciclismo no campo desportivo do Alvitejo a partir das 09h00. Meia hora depois há actividades gratuitas como caminhada, treino de atletismo e BTT e às 10h00 os benjamins e traquinas do CAS Vicentense apresentam-se em campo. Às 11h00 é a vez da terceira idade e as comemorações terminam com um almoço-convívio às 13h00.