Ferreira do Zêzere e Alcanenense na final da Taça do Ribatejo

O Sport Club Ferreira do Zêzere e o Atlético Clube Alcanenense estão na final da Taça do Ribatejo em seniores de futebol, após os resultados das meias-finais da competição da Associação de Futebol de Santarém. O Ferreira do Zêzere, que já tinha vencido o Abrantes e Benfica na primeira mão por 3-0, não precisou de mais do que o empate a zero na segunda mão para passar à final. O Alcanenense, apesar de ter perdido por 2-3 no dia 28 de Abril com o Fazendense, beneficiou da vantagem obtida na primeira mão por 0-2 para se juntar ao Sport Club Ferreira do Zêzere na final que vai ser disputada no dia 25 de Maio.