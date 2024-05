Mini-basquete e sub-16 do Santarém Basket em destaque

Com a presença de 150 atletas de oito clubes, realizou-se na manhã de sábado, dia 20 de Abril, o oitavo Convívio “Sábado há minis” da Associação de Basquetebol de Santarém. Com a presença do Núcleo Sportingista do Cartaxo, C.D. Amiense, Stella Maris de Peniche, Rio Maior Basket, Alenquer Basket, Chamusca Basket, AVQ Almeirim e Santarém Basket Clube, os atletas sub-8 e sub-10 estiveram em clima de animação. O minibasquete é uma aposta ganha por parte do Santarém Basketcomo mostra o número elevado de atletas que todas as semanas marcam presença nos treinos e convívios.