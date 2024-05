O estado lastimável da Rua dos Lusíadas no Forte da Casa

A rua dos Lusíadas, no Forte da Casa, está num estado lastimável. Já informei (via e-mail), todas as entidades competentes para a resolução destes temas (sem resposta). Temos uma rua, em que existe uma caixa de electricidade “fechada” com fitas de plástico, susceptível a crianças mais curiosas. Uma calamidade acontece, e? Temos uma passadeira “invisível”, com a placa vertical a avisar que naquele local houve uma passadeira.

Relva por cortar, arbustos por aparar, num “suposto” jardim, que é agora propício para a reprodução de répteis, roedores e insectos. Também temos calçada a abater, visível de dia, porém, invisível à noite, possibilitando e facilitando a queda de pessoas em dias mais chuvosos. Por fim e não menos grave temos os contentores de lixo a explodir, cheios de resíduos.

Celeste Teles