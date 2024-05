GEOTA tem um novo presidente que promete reforçar política ambiental

Rogério Ivan Rodrigues pretende reforçar o papel do GEOTA como influenciador da política ambiental através da intervenção pró-activa junto de outras organizações da sociedade civil, da academia e de decisores políticos.

Rogério Ivan Rodrigues foi eleito presidente da comissão executiva do GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente no passado dia 20 de Abril em assembleia-geral realizada no Centro Ecológico Educativo do Paul de Tornada, em Caldas da Rainha.

Recorde-se que o GEOTA recebeu um prémio internacional pela intervenção de reabilitação e remoção de um açude obsoleto no rio Alviela, em Vaqueiros, Santarém, conquistando um prémio no valor de 15 mil euros. “Faz exactamente um ano que o GEOTA, através do programa Rios Livres, desenvolveu o projecto de reabilitação que incluiu a remoção do açude de Vaqueiros, que já não tinha qualquer uso e que constituía uma barreira à conectividade fluvial. Na sequência deste trabalho, Portugal aproximou-se do que é já prática comum noutros países da Europa”, referiu Ana Catarina Miranda, coordenadora do Rios Livres GEOTA.