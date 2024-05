Alunos e professores do Sardoal visitaram a Finlândia

O Agrupamento de Escolas de Sardoal, com vários alunos e professores, visitou recentemente a escola Kauhajoen Lukio, em Kauhajoki (Finlândia), no âmbito do programa de mobilidade KA1 Erasmus+ e cujo objectivo principal foi o de reforçar a dimensão europeia da aprendizagem entre as escolas participantes e dar continuidade ao projecto iniciado no ano anterior. A visita decorreu entre 13 e 20 de Abril, no âmbito do projecto “Sustainable future: North meets South II”. Da comitiva portuguesa fizeram parte quatro professores e oito alunos, todos do ensino secundário, tendo os alunos ficado alojados em casas de famílias de acolhimento de estudantes finlandeses.

Do programa de actividades fizeram parte workshops temáticos, visita à escola anfitriã e observação de aulas, passeios diversos na natureza e cidades próximas, actividades desportivas e culturais, sauna e banho num lago gelado. Na cidade de Kauhajoki, a comitiva Erasmus+ foi recebida na câmara municipal, pelo seu presidente, visitou a igreja luterana e o centro cultural, residência secreta do governo finlandês em 1939, aquando da Guerra Soviético-Finlandesa também conhecida como Guerra de Inverno.

Paralelamente, a visita serviu ainda para conhecer o sistema educativo finlandês, promover a inclusão e diversidade, a sustentabilidade ambiental, a educação artística e a partilha de boas práticas no âmbito do ensino e inovação curricular. Recorde-se que esta é a segunda vez que o agrupamento visita a escola finlandesa no âmbito do mesmo projecto, fortalecendo assim as relações pessoais e profissionais entre as duas instituições de ensino.