Aos 91 anos sobreviveu três dias perdida no mato em Pedrógão

Cristina Faria desapareceu do lar onde era utente em Pedrógão, no concelho de Torres Novas. Ao fim de três dias foi encontrada com vida, abrigada na vegetação numa zona de mato, por um homem que estava a praticar corrida.

Cristina Faria, de 91 anos, sobreviveu a três dias perdida no mato em Pedrógão, sem comer nem beber, abrigada numa zona com vegetação, depois de ter saído do lar onde era utente, na mesma freguesia do concelho de Torres Novas. A idosa, diagnosticada com Alzheimer, foi acidentalmente encontrada por um homem que estava a correr naquela zona.

Segundo o neto, Nelson Vicente, após o alerta, a idosa foi encaminhada para o Hospital de Torres Novas onde recebeu os primeiros cuidados e, mais tarde, transferida para o Hospital de Abrantes onde permanecia internada à data de fecho desta edição. Ao que foi possível apurar, Cristina Faria apresentava um quadro de desidratação e uma infecção respiratória quando deu entrada no serviço de urgência, encontrando-se, porém, estável.

Dada como desaparecida na manhã de quarta-feira, 24 de Abril, foi encontrada ao final da manhã de sábado, 27 de Abril, a cerca de quatro quilómetros do lar de onde tinha saído sem avisar, aparentemente, porque queria ir para a casa onde viveu, nas Lapas. Uma câmara de videovigilância, instalada em Pedrógão, captou imagens da idosa, nas quais se apresentava com sinais de desorientação, a caminhar sozinha com auxílio de uma bengala. Na manhã em que foi encontrada um grupo de cerca de uma centena de populares e bombeiros preparava-se para encetar novas buscas.