Aparelhos detectores de radar apreendidos em Torres Novas, Santarém e Almeirim

Três veículos tinham no seu interior instalados aparelhos detectores de radar. Autoridades apreenderam os aparelhos.

O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento de Trânsito (DT) de Santarém, entre os dias 15 e 21 de Abril, apreendeu três aparelhos detectores de radar que se encontravam instalados em três veículos nos concelhos de Torres Novas, Santarém e Almeirim. No decorrer da operação, direccionada para a fiscalização rodoviária de controlo de velocidade, os militares da Guarda detectaram três veículos a circular na A23, em Torres Novas, na A1, em Santarém, e na A13, em Almeirim, que tinham instalados aparelhos detectores de radar, tendo sido efectuadas as abordagens aos veículos, procedendo-se à identificação dos condutores e à elaboração dos respectivos autos de contraordenação, bem como à apreensão dos aparelhos.

A GNR alerta que a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos susceptíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de aparelhos destinados à detecção ou registo das infracções, é sancionado nos termos do Código da Estrada com uma coima de 500 a 2.500 euros e com a perda dos objectos.