Benavente abre três vagas para o projecto Radar Social

O município de Benavente teve aprovada a candidatura ao Radar Social, uma medida do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com apoio financeiro da União Europeia, que visa diagnosticar e acompanhar as famílias que foram afectadas pela pandemia de Covid-19. Para implementar o projecto, a autarquia abriu vagas para um técnico superior na área da sociologia, um na área da educação social e outro na área da gestão. Durante 27 meses o trabalho dos técnicos é financiado pelas verbas do Radar Social.

Em Benavente, nos próximos três anos, o Radar Social vai identificar a situação económica dos cidadãos e de que forma as suas condições sociais se agravaram no pós-pandemia. Os dados recolhidos permitem depois ao município implementar medidas direccionadas para esta nova realidade.