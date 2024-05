Cães à solta causam preocupação no Covão do Feto

Moradores de Covão do Feto, no concelho de Alcanena, têm demonstrado preocupação com vários cães que vagueiam pela localidade e atacam outros animais. A população fala também em perigo para quem circula nas ruas.

Vários cães têm-se juntado em matilhas nas ruas de Covão do Feto. Aparentemente, grande parte dos cães não tem dono e anda a vaguear pelas ruas da localidade do concelho de Alcanena. Vários moradores têm demonstrado a sua preocupação com a situação, considerando que os animais representam perigo para quem circula na via pública, seja de carro ou a pé, e pelos ataques a bovinos e aves que têm feito.

O vereador do PS na oposição na Câmara de Alcanena, José Luís Ramos, levantou o assunto na última reunião camarária, com o vereador desta área, Nuno Silva, a afirmar ter conhecimento da situação, que está a ser coordenada entre os gabinetes veterinários do município e o canil/gatil de Torres Novas. Já foi adquirida e instalada uma jaula para a recolha dos animais, assim como uma arma de dardos para a captura. De momento, estão a ser adquiridos os líquidos de dardos necessários para adormecer os animais para que seja possível a sua captura e colocação na jaula.

Segundo o vereador Nuno Silva é necessário proceder a este tipo de medidas uma vez que, juntamente com os serviços municipais, visitou o local e falou com moradores e agricultores e chegou-se à conclusão que a principal origem dos ataques a outros animais era o grupo de cães.