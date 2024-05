Coruche dinamiza visitas à Escola Museu Salgueiro Maia

No âmbito das celebrações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, o município de Coruche dinamiza uma série de visitas guiadas para todas as idades e públicos à Escola-Museu Salgueiro Maia. O espaço, localizado em São Torcato, onde o capitão Salgueiro Maia passou parte da sua infância, está de portas abertas para receber e mostrar, através da recriação de uma sala de aula do Estado Novo e da utilização de jogos tradicionais usados pelas crianças à época, os avanços produzidos no ensino em Portugal após o 25 de Abril de 1974.