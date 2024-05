Duas jovens atropeladas em avenida de Rio Maior

Duas jovens foram atropeladas esta terça-feira, dia 30 de Abril, na Avenida Dr. Mário Soares, em Rio Maior. Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente foi dado às 13h35. Com base na avaliação feita no local, as jovens encontravam-se em estado grave, tendo sido transportadas para o Hospital de Santarém. Para o local deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Alcanede, os Bombeiros Voluntários de Rio Maior e a GNR de Rio Maior.