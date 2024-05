Hospital de Santarém realizou mais de três mil cirurgias programadas no primeiro trimestre de 2024

ULS Lezíria realizou nos primeiros três meses do ano cerca de três mil cirurgias programadas, 11 mil consultas médicas e mais de oito mil sessões de Hospital de Dia.

No primeiro trimestre de 2024, o Hospital Distrital de Santarém (HDS), integrado na recém-criada Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, aumentou a actividade assistencial em diversas áreas de actuação, com destaque para as cirurgias programadas, primeiras consultas médicas e sessões de Hospital de Dia. Entre Janeiro e Março foram realizadas mais de três mil cirurgias programadas, o que corresponde a mais 24,6% em comparação com período homólogo de 2023, tendo sido intervencionados cerca de 2.100 doentes (mais 28,8% relativamente ao ano anterior). De destacar ainda o acréscimo de 5% em relação às primeiras consultas médicas, com um total superior a 11 mil consultas.

As sessões de Hospital de Dia também cresceram, tendo sido realizadas um total de mais de oito mil, o que representa um acréscimo de 10,9% comparativamente a igual período do ano anterior. Foram ainda registados cerca de 28 mil atendimentos na urgência e perto de quatro mil doentes saídos do internamento.

O reforço do aumento da actividade assistencial da unidade hospitalar da ULS da Lezíria justifica-se pelo empenho, profissionalismo e dedicação dos seus profissionais, que diariamente se esforçam por prestar os melhores cuidados de saúde aos doentes, refere a unidade em comunicado.