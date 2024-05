Incêndio deflagra em zona de deposição de resíduos no Hospital de Vila Franca de Xira

Chamas deflagraram numa zona exterior da unidade hospitalar onde são depositados resíduos. Não houve feridos a registar.

Um incêndio, cuja origem está ainda por apurar, deflagrou no Hospital de Vila Franca de Xira, na tarde de sábado, 27 de Abril, não havendo vítimas a registar, confirmou a O MIRANTE o comandante em substituição dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca e Xira, Paulo Carolino.

De acordo com a mesma fonte as chamas começaram a deflagrar na parte de trás daquela unidade hospitalar, numa zona exterior de contentores de resíduos, onde se encontrava material hospitalar descartado, como colchões e cadeiras de rodas. As chamas ficaram circunscritas àquele local, não tendo alastrado ao interior do edifício. O alerta para o incêndio foi dado às 17h45, tendo passado a fase de resolução cerca de meia hora depois da chegada dos meios ao local. No total foram mobilizados 10 bombeiros apoiados por duas viaturas e a Polícia de Segurança Pública.