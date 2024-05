Morreu antigo deputado, eurodeputado e autarca de Ourém, Sérgio Ribeiro

Histórico militante do PCP, Sérgio Ribeiro residia no Zambujal, Ourém. Foi um dos 38 sócios da livraria Som da Tinta, juntamente com o Nobel José Saramago e o músico Manuel Freire.

O antigo deputado e eurodeputado do PCP, Sérgio Ribeiro morreu aos 88 anos, informou o partido, que destaca a sua dedicação à luta “pela emancipação dos povos, pela democracia, o progresso social, a paz e o socialismo”. Em comunicado é referido que Sérgio Ribeiro nasceu em 1935 e “desde jovem participou activamente no associativismo estudantil no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa, de cuja Associação de Estudantes foi vice-presidente”.

Posteriormente, aderiu ao PCP, em 1959, tendo integrado na clandestinidade a célula de economistas do partido, onde desenvolveu “diversas tarefas que o levaram ser preso pela PIDE duas vezes, no Aljube e em Caxias, tendo sido libertado deste cárcere a 27 de Abril de 1974”.

Após o 25 de Abril, Sérgio Ribeiro foi deputado à Assembleia da República nos anos 1980, além de ter sido consultor chefe da missão da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e outros países africanos, “tendo integrado a delegação portuguesa à Conferência Internacional do Trabalho em 1974”, em Genebra, como delegado governamental.

“Foi igualmente deputado no Parlamento Europeu de 1990 a 1999, em 2004 e 2005, tendo sido Questor entre 1994 e 1999”, refere o partido. Eleito no XVI Congresso, integrou o Comité Central do PCP de 2000 a 2012 e a Comissão Concelhia de Ourém, concelho de onde era natural o seu pai, Joaquim Ribeiro, e onde Sérgio Ribeiro fixou residência na localidade de Zambujal, na freguesia de Atouguia.

Em Ourém, Sérgio Ribeiro foi um dos 38 sócios da livraria Som da Tinta, juntamente com o Nobel José Saramago ou o músico Manuel Freire, e tem diversas obras publicadas. Nos últimos anos, dedicou-se à dinamização do Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, instalado na antiga escola primária do Zambujal, inaugurado em Setembro de 2020. O principal objectivo do centro passa por “disponibilizar o valioso acervo documental e bibliográfico de Sérgio Ribeiro, cedido pelo próprio ao Município de Ourém”, divulgou na ocasião a câmara que, em 2018, lhe atribuiu a Medalha de Ouro.