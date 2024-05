Praia fluvial de Constância recebeu prémio de revelação Praia do Ano

O município de Constância recebeu o galardão da Praia Revelação – Praia do Ano 2023, referente à praia fluvial de Constância, criada no rio Zêzere, perto da foz. Todos os anos, os leitores do Guia das Praias Fluviais escolhem a sua praia fluvial favorita em todo o território nacional. Vence a praia mais votada pelo público na plataforma de votação disponível no site do Guia das Praias Fluviais. São elegíveis para votação todas as praias fluviais de norte a sul do país classificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e uma selecção das melhores zonas balneares não classificadas de Portugal.

A praia fluvial de Constância possui vários equipamentos de apoio localizados nas imediações, designadamente estacionamento, zonas verdes, áreas de lazer, parque de merendas, estabelecimentos de restauração e bebidas, parque de campismo, instalações sanitárias, local com excelente facilidade de acessos a outras infraestruturas.