Sabores do Toiro Bravo em Coruche

A 20ª edição do evento gastronómico Sabores do Toiro Bravo em Coruche vai contar com uma programação rica em actividades entre os dias 3 e 5 de Maio. A inauguração do evento, que vai incluir masterclasses, mostras de artesanato, folclore, animação taurina, animação infantil e música acontece no dia 3 de Maio às 18h00. Segundo o sítio do município de Coruche, na ocasião está previsto um momento intercultural com o grupo de dança Pampa Compania, comitiva argentina, e o Rancho Folclórico de Vila Nova de Erra. As actividades vão acontecer no Jardim 25 de Abril, na Praça de Touros e no Parque do Sorraia em Coruche. A carne de toiro bravo é a protagonista do evento gastronómico ribatejano.