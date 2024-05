Santarém apoia Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio financeiro de dois mil euros à Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue - FEPODABES, com a finalidade de comparticipar um almoço para cerca de 100 pessoas que decorreu em Dezembro de 2023, na Casa do Campino, no âmbito da assembleia-geral dessa organização.

A FEPODABES tem como fim desenvolver a solidariedade social e humanitária na área da dádiva benévola do sangue, bem como promover o conhecimento entre os seus federados e fortalecer o objectivo da constituição de associações, grupos e núcleos de dadores.